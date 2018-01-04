ولم يشارك موراي في أي مباراة رسمية منذ خسارته في دور الثمانية في بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي.

وكان الياباني كي نيشيكوري المصنف 22 عالميا، قال في وقت سابق إنه لن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إذ يواصل التعافي من إصابة في المعصم.

ولم يلعب وصيف بطل أميركا المفتوحة السابق، الذي بلغ الدور الرابع في العام الماضي لأولى البطولات الأربع الكبرى في ملبورن، منذ أغسطس، وأشار إلى أنه لا يستطيع اللعب في مباراة من خمس مجموعات.

وقال نيشيكوري البالغ عمره 28 عاما في بيان نشره في موقعه بالإنترنت: "أستراليا المفتوحة هي بطولتي المفضلة. إنها بمثابة بطولة على أرضي. يؤلمني أنني لن أشارك فيها هذا العام".

وتقام بطولة أستراليا في الفترة من 15 وحتى 28 يناير الحالي.