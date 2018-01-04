وتأتي حملة الاعتقالات في إطار تحقيق يستهدف مؤيدي المعارض التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب.

وذكرت وسائل إعلام تركية حكومية أن حملة الاعتقالات الجديدة تركزت في إقليم قونية وسط تركيا، في وقت نفذت الشرطة مداهمات متزامنة في 27 إقليما.

وأوضحت أن 12 شخصا من بين المشتبه فيهم السبعين، طردوا في السابق من القوات المسلحة.

وعمليات الشرطة لاعتقال المشتبه فيهم المتهمين بالارتباط بغولن شبه يومية، منذ محاولة الانقلاب، التي نفى غولن التهم الموجهة إليه بشأنها.