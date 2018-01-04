وكشفت الدراسة التي أجريت في جامعة كامبريدج البريطانية، أن الكحول تدمر الحمض النووي الموجود في الخلايا الجذعية في الجسم، وذلك بعد أن حقن العلماء الفئران بكحول مخففة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال البروفيسور كي جي باتل: "عندما يتم شرب الكحول فإن الجسم يحللها ويحولها إلى طاقة تتراكم على شكل سم يهاجم الحمض النووي بطريقة شرسة، ويدمر المعطيات الجينية التي تمثل المكون الأساسي للحياة".

كما حلل العلماء تأثيرات الـ "أكسيتالديهايد"، وهي مادة كيميائية ضارة يفرزها الجسم عندما يحلل الكحول.

يذكر أن الجسم "يدافع عن نفسه" عند إفراز الـ "أكسيتالديهايد"، من خلال إنتاج إنزيم يمكنه التخلص من المادة الكيميائية.

وأضاف باتل: "عندما تخلصنا من ذلك الإنزيم في الفئران، فإن نسبة صغيرة من الكحول كانت قادرة على إحداث دمار كبير في الخلايا المنتجة للدم".

وأشار إلى وجود تغييرات في الكروموسومات الموجودة في الدم الذي تم إنتاجه من تلك الخلايا، وهو أمر مهم لأن هذه الكروموسومات (دي إن إيه) هي السبب الرئيسي في أن "تشيخ" الخلايا أو أن تتحول إلى خلايا سرطانية.

وأوضحت الدراسة أن المشروبات الكحولية تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان الأمعاء، بالإضافة إلى 5 أنواع أخرى من السرطان.