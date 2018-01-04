وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ميسي وسواريز عادا من إجازة رأس السنة فقط قبل 48 ساعة من المباراة، وقرر المدرب إراحتهما مع إنييستا لمباراة الدوري أمام ليفانتي يوم الأحد.

وشكل قرار فالفيردي صدمة لأنصار الفريق الكتالوني، حيث رأى البعض أن على المدرب التركيز على هذه المبارة بالنظر إلى الخصم العنيد (أخرج ريال مدريد من نفس البطولة في الموسم الماضي)، مشيرين إلى الفارق المريح (9 نقاط) بين برشلونة المتصدر وأتلتيكو مدريد أقرب منافسيه في الدوري الذي يفضل المدرب التركيز عليه.

هدية العام الجديد

وقالت صحيفة "الماركا" إن المدرب الإسباني سيقدم "هدية العام الجديد" لعشاق برشلونة وهي عودة اللاعب الفرنسي عثمان ديملبي إلى صفوف الفريق الكتالوني بعد 109 أيام من الغياب بسبب الإصابة، إضافة إلى ترقية لاعبين من "برشلونة ب" إلى الفريق الأول هما كارليس ألينا وخوسيه أرناز.

أما التشكيلة الكاملة للفريق الكتالوني في مباراة دور الـ 16 من كأس الملك فهي: تير شتيغن، سيليسين، سيميدو، بيكي، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، دينيس سواريز، عثمان ديمبلي، ماسكيرانو، باولينيو، ديجين، ألبا، أندريه غوميش، أليكس فيدال، فيرمالين.