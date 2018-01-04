وأضاف رونالدو في لقاء مع صحيفة "سبورت بيلد": "في جيلي، كانت المنافسة أكبر بكثير مما هي عليه الآن. ولا أقصد أن أقلل من شأن ميسي أو كريستيانو".

وتابع: "سيتنافس الاثنان على لقب أفضل لاعب في العالم خلال السنوات المقبلة، لكن في الفترة التي لعبت أنا فيها، كان لدينا زين الدين زيدان، وريفالدو، ولويس فيغو، وأنا ورونالدينهو".

واعتبر رونالدو أنه كان أصعب على اللاعب أن يكون الأفضل في العالم خلال السنوات التي لعب فيها.

يذكر أن البرازيلي رونالدو لعب خلال مسيرته ضمن فرق قوية مثل برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان، واعتزل لعب كرة القدم في فبراير عام 2011.