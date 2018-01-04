وتظهر أشرطة الفيديو التي تم تحميلها من وسائل التواصل الاجتماعي المياه المتدفقة والجليد يغطي أجزاء من حول الشلالات.

وتقول الأرصاد الجوية إن الكتلة الهوائية القطبية ستبقى تؤثر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة حتى نهاية الأسبوع.

وقد لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وتم إغلاق المدارس فيما حذر خبراء الأرصاد من عاصفة ثلجية قد تضرب بعض المناطق في وقت لاحق هذا الأسبوع، بينما استمرت موجة البرد القارس القطبية القياسية في معظم شرق الولايات المتحدة.