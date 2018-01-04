وأتيحت الكثير من الفرص للفريقين لكن لم تهتز الشباك قبل الدقيقة 63 عندما وضع جاك ويلشير أرسنال في المقدمة بتسديدة قوية في شباك الحارس تيبو كورتوا.

وبعد أربع دقائق تسبب بليرين في ركلة جزاء اثر عرقلة إيدن هازارد الذي نفذها بنجاح.

وبدا أن تشيلسي في طريقه للفوز واقتناص المركز الثاني بعدما تقدم عبر ماركوس الونسو بتسديدة من مسافة قريبة.

لكن بليرين انتزع نقطة مستحقة لأرسنال بتسديدة رائعة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومع ذلك كاد تشيلسي يخطف الفوز عندما سدد البديل دافيدي زاباكوستا في العارضة لكن التعادل كان نتيجة عادلة.

ويبقى تشيلسي في المركز الثالث برصيد 46 نقطة بفارق 16 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر بينما ظل أرسنال في المركز السادس.