وتأتي الهزيمة الرابعة للزمالك في الدوري هذا الموسم قبل مباراة القمة ضد الغريم التقليدي الأهلي يوم الاثنين المقبل.

وفاز الزمالك ثماني مرات فقط في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم ويحتل المركز الرابع حاليا بفارق تسع نقاط خلف الإسماعيلي المتصدر.

وتولى يوفوفيتش، القادم من الجبل الأسود، قيادة الزمالك في أغسطس آب الماضي بعد تجربة مع الفيصلي الأردني ليصبح المدرب رقم 12 في عهد رئيس النادي مرتضى منصور.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن يوفوفيتش "دمر الفريق" مؤكدا أن بديله سيكون مدربا وطنيا لم يكشف عن اسمه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية "دمر نيبوشا الفريق واستبعد لاعبين مهمين لأسباب غير مفهومة كما تسبب في رحيل مساعده طارق يحيى".

وتابع "استقريت على مدرب وطني فتجربة المدرب الأجنبي أثبتت فشلها".

وتحدثت تقارير صحفية عن إمكانية تعيين حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق الفائز بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية بين 2006 و2010 ولاعب ومدرب الزمالك السابق بديلا ليوفوفيتش.