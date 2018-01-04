وكان تراجع الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول قد دفع الذهب للصعود بشكل حاد مما أدى إلى مخاوف من موجة مشتريات مبالغ فيها في المعدن النفيس.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.66 بالمئة إلى 1309.43دلار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي مواصلا التراجع من ذروة سجلها في وقت سابق بلغت 1321.33 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير شباط 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1318.50 دولار للأوقية. لكنها تراجعت بما يصل إلى 0.5 بالمئة في التعاملات اللاحقة على التسوية إلى 1309.3 دولار.

وأرجع محللون هبوط الذهب إلى صعود الدولار والأسهم الأميركية. وتعافى الدولار بعد بيانات متفائلة بشأن قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد مرتدا عن ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1083 دولارا للأوقية بعد أن سجل يوم الثلاثاء مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 1096.50 دولار.

وبلغت مكاسب البلاديوم 56 بالمئة في 2017 بدعم من مخاوف من نقص في المعروض وسط طلب قوي من مصنعي السيارات.

وتراجعت الفضة 0.61 بالمئة إلى 17.08 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 17.24 دولار بينما صعد البلاديوم 0.94 بالمئة إلى 1.08 بالمئة إلى 953.80 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى منذ التاسع عشر من سبتمبر أيلول عند 960.70 دولار.