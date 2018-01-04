وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "ننظر في كل الاحتمالات" بشأن منظمات وأفراد يمكن استهدافهم بمثل هذه الإجراءات العقابية بداعي انتهاك حقوق الإنسان وعمليات رقابة أو إعاقة لحرية التجمع.

وأضاف أن ذلك "يتطلب معلومات، وهناك الكثير من المعلومات، لذا نعتزم البدء في تجميعها وسنرى ما يمكننا القيام به".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في وقت سابق الأربعاء في تغريدة إن الشعب الإيراني سيتلقى "دعما كبيرا من الولايات المتحدة عندما يحين الأوان".

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر الأربعاء: "نحترم شعب إيران وهو يحاول إبعاد حكومته الفاسدة. ستجدون دعما كبيرا من الولايات المتحدة في الوقت المناسب".

وسبق أن غرد ترامب، قبل يومين، قائلا "إن وقت التغيير في إيران قد حان"، وأضاف أن "إيران فشلت على كل الأصعدة على الرغم من الاتفاق السيئ الذي وقعته إدارة أوباما".

وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن "ستستخدم كافة المصادر الإعلامية التي بتصرفها لتتمكن من جمع معلومات ملموسة عن مصدر القمع ومن يسيء لحقوق الإنسان ومن يستخدم العنف ضد متظاهرين لإحالة (هذه المعلومات) إلى آليتنا لتحديد العقوبات".

وتابع أن الولايات المتحدة ستطلب إدانة إيران من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

من جانب آخر قال المسؤول الأميركي إن التحرك الاحتجاجي الحالي في إيران الذي أوقع ما لا يقل عن 21 قتيلا "شيء مختلف نحن نلحظ أمرا مختلفا لم نشهده في إيران منذ ثورة الخميني أي خلال الأربعين عاما الماضية".

وأضاف أن "المغزى السياسي (لهذه الحركة) في إيران ليس واضحا تماما، لا يمكن التنبؤ بمآله".