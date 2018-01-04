ونشرت إيران قوات من الحرس الثوري في ثلاثة أقاليم لإخماد احتجاجات مناهضة للحكومة حسبما قال قائد الحرس الثوري.

وأنهت عقود خام القياس الأميركي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.26 دولار، أو ما يعادل 2.09 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 61.63 دولار للبرميل قرب مستواها المرتفع للجلسة البالغ 61.67 دولار وهو الأعلى منذ يونيو حزيران 2015.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.27 دولار أو 1.91بالمئة إلى 67.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ مايو أيار 2015.