أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قفزت أسعار النفط اثنين بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام مع استمرار الاضطرابات في إيران، العضو بمنظمة أوبك، لسابع يوم على التوالي وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وألمانيا تحفز على الشراء.
ونشرت إيران قوات من الحرس الثوري في ثلاثة أقاليم لإخماد احتجاجات مناهضة للحكومة حسبما قال قائد الحرس الثوري.
وأنهت عقود خام القياس الأميركي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.26 دولار، أو ما يعادل 2.09 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 61.63 دولار للبرميل قرب مستواها المرتفع للجلسة البالغ 61.67 دولار وهو الأعلى منذ يونيو حزيران 2015.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.27 دولار أو 1.91بالمئة إلى 67.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ مايو أيار 2015.