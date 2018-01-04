وأزالت قوات الأمن الحواجز المعدنية والكتل الخرسانية الثقيلة التي سدت جميع المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة وتسببت في إغلاق معظم المتاجر والمطاعم في الحي الذي كان يعج ذات يوم بالنشاط.

وظلت الإجراءات الأمنية حول المنطقة عدة سنوات لكنها شددت بشكل كبير في عام 2015 في أعقاب احتجاجات كبيرة بسبب أزمة القمامة.

واحتشدت جموع في ساحة النجمة للمرة الأولى منذ عشر سنوات ليل الأحد للاحتفال بالعام الجديد بالألعاب النارية والموسيقى والرقص في الشوارع.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أصدر أمر اليوم، إنه يأمل أن يكون بمقدور المؤسسات التجارية والمطاعم والفنادق والمكاتبفي المنطقة استئناف عملها.

ورغم أن لبنان ما زال يواجه تحديات كبيرة فإنه شهد بعض التقدم خلال العام الأخير رغم الصراع المستمر في سوريا المجاورة وزيادة التوترات في أماكن أخرى بالمنطقة.