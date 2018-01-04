وأكد المالكي أن "قوات التحالف لاتزال تملك المبادرة والتفوق على أرض المعركة الدائرة في الداخل اليمني وعلى الحدود اليمنية المتاخمة للمملكة".

وتصريحات المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن جاءت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر قاعدة الملك سلمان بالرياض.

ونوه المالكي إلى أن "الحكومة الشرعية في اليمن باتت صاحبة السبق والحضور على المستوى الشعبي والسياسي، لاسيما بعد انضمام حزب المؤتمر الشعبي العام إلى باقي الأحزاب المتفقة على هذه الحكومة التي يحاول الانقلابيون الحوثيون سلبها الحق في السيادة".

واستعرض المالكي في لقطات مصورة جهود قوات التحالف في دعم العمل الإنساني والإغاثي في اليمن وجملة من العمليات العسكرية التي نفذتها قوات التحالف المشتركة ضد أهداف لمليشيا الحوثي.