وتأتي الهزيمة الرابعة للزمالك في الدوري هذا الموسم، قبل مباراة القمة ضد الغريم التقليدي الأهلي يوم الاثنين المقبل.

وفاز الزمالك ثماني مرات فقط في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، ويحتل المركز الرابع حاليا بفارق تسع نقاط خلف الإسماعيلي المتصدر.

وتولى يوفوفيتش، القادم من الجبل الأسود، قيادة الزمالك في أغسطس الماضي بعد تجربة مع الفيصلي الأردني ليصبح المدرب رقم 12 في عهد رئيس النادي مرتضى منصور.

وبالعودة إلى وقائع المباراة، فإنه رغم البداية القوية، فإن الزمالك لم يستطع هز شباك الطلائع قبل أن يسجل صلاح أمين هدفا رائعا في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز، رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد الزمالك عند 28 نقطة بالمركز الرابع.