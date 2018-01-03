ويشبه الجسم، الظاهر في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني الأربعاء، كرة نارية تنير سماء كولومبيا ليلا.

وتتوهج "الكرة النارية" في السماء لعدة دقائق، قبل أن تختفي عن الأنظار. وأثار الجسم الغريب مخاوف عند البعض، حيث اعتقدوا أن الأرض مستهدفة من قبل أجسام فضائية.

وقالت الصحيفة إن المشاهد جرى تصويرها في بلدة أوكانا في نورتي دي سانتاندر، كولومبيا. ويمكن سماع رجل يصرخ في الفيديو قائلا "إنها ليست نجمة. إنها ليست طائرة. إنها سوبرمان!"، وقال آخر "إنها تتحرك!".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات الكولومبية لم تعلق بعد عن الموضوع، مشيرة إلى أنها من المفترض أن تكون حاليا تبحث وتحقق في الموضوع.