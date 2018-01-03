وتعرض ياباني، يبلغ من العمر 24 عاما، لهجوم في الشارع، وطعن في الظهر صباح الأربعاء في دوندالك، وفارق الحياة في مكان الحادث.

وتقول تقارير صحفية إن الإصابتين الأخريين وقعتا في مناطق أخرى من دوندالك، حيث تعرض رجل للطعن، فيما تعرض آخر لهجوم بقطعة حديد.

وقال المسؤول بالشرطة، كريستي مانغان، إن الشرطة تلقت اتصالات طوارئ من ثلاثة أماكن مختلفة في منطقة دوندالك وتمكنت من القبض على فتى مصري يبلغ من العمر 18 عاما، كان يحمل قطعة كبيرة من سياج.

ولم تحدد الشرطة هوية المشتبه به أو توجه إليه اتهامات. وتعتقد الشرطة أنه طلب اللجوء في جمهورية أيرلندا مؤخرا.

وقال مانغان أن الهجوم الأول أبلغ به في نحو التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وكان يفصله عن الهجومين الآخرين أكثر من 40 دقيقة.

وأضاف: "نحن نسعى لمعرفة خلفية المشتبه بهم: من هم ومن أين جاءوا ولماذا هم هنا."

وقال إن المشتبه به كان على تواصل مع الشرطة قبل يومين عندما طرحت أسئلة حول وضع الهجرة الخاص به.

وأكدت الشرطة إلى أن ضحية الطعن وقع عليه الاختيار بشكل عشوائي.