وقال فالفيردي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، "ليس لدي ما أقوله عن موضوع كوتينيو. يلعب مع فريق آخر ونحن نحترم حقيقة أن يكون في فريق آخر".

وتابع "من الواضح أنه لاعب جيد، ولا نعلم ماذا سيحصل في المستقبل. لكني أفضل أكثر بكثير اللاعبين الذين أملكهم في تشكيلتي الحالية، وهم أكثر ما يشغلني".

وأشارت الصحف الإسبانية في الساعات الماضية إلى عرض برشلونة 150 مليون يورو لجذب الدولي البرازيلي، وذلك بعد فشله بضمه الصيف الماضي.

وفي حال تمت هذه الصفقة بهذا السعر، سيصبح كوتينيو ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد الانتقالين اللذين أبرمهما باريس سان جرمان الفرنسي في صيف 2017، بضم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لقاء 222 مليون يورو، وكيليان مبابي من موناكو الفرنسي في صفقة تقدر قيمتها بـ 180 مليونا.

وغاب كوتينيو عن مباراة فريقه الإنجليزي ضد بيرنلي في الدوري المحلي (2-1) الاثنين، مما ساهم في تغذية التقارير والشائعات، قبل أن يعمد مدرب ليفربول يورغن كلوب إلى تهدئتها.

وقال كلوب إن كوتينيو والمصري محمد صلاح "مصابان. الأمر ليس خطرا، لكن إلى حد يمنعهما من اللعب اليوم (الاثنين). ومن غير المؤكد أن يشاركا أيضا الجمعة ضد إيفرتون" في كأس إنجلترا.