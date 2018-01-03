وتبين الصورة منظرا مذهلا لبرج خليفة وخلفه القمر العملاق، الذي يبدو بشكل واضح وكبير في السماء، وذلك ليلة رأس السنة.

وأرفق مكتب دبي الصورة، التي نشرها على حسابه في توتير، بتغريدة قال فيها "البرج العملاق" و"القمر العملاق".

وكانت "ناسا" قد قالت، أواخر ديسمبر الماضي، إن ليلة رأس السنة ستشهد ظهور "القمر العملاق"، مشيرة إلى أنه سيعاود الظهور مرة أخرى بعد أسابيع قليلة.

ويظهر القمر، الذي أطلقت عليه أيضا ناسا اسم "القمر الذئب"، بشكل واضح، على اعتبار أنه يبلغ أقرب نقطة له من الأرض.

وذكر موقع "سي.إن.إن" أنه "إذا لم تحظ بفرصة مشاهدة القمر العملاق في مطلع العام الجديد، فستكون أمامك فرصة أخرى يوم 31 يناير لمشاهد القمر بحجم أكبر ولون أزرق".

وتحظى الظاهرة "الفريدة" بإعجاب وتتبع واسعين، كما يحرص عدد كبير من المصورين على توثيق اللحظة.