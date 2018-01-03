وشكر سيلفا (31 عاما) الذي عاد الى التشكيلة الأساسية لسيتي في مباراة الثلاثاء ضد واتفورد (3-1)، الجميع على مساندتهم له، مضيفا في حسابه على موقع تويتر "أريد أيضا أن أشارككم خبر ولادة طفلي ماتيو الذي ولد قبل أوانه بكثير وهو يخوض كفاحا يوميا للبقاء على قيد الحياة بمساعدة الطاقم الطبي".

وتابع "أريد أن أشكركم على المحبة والتمنيات الطيبة التي تلقيناها في الأسابيع القليلة الماضية. شكر خاص لزملائي في الفريق، المدرب وجميع العاملين في النادي لتفهمهم وضعي".

وكشف مدرب سيتي الإسباني، غوسيب غوارديولا، بعد المباراة ضد واتفورد، أن مواطنه قد يحتاج إلى الغياب عن الفريق لبعض الوقت، مؤكدا بحسب موقع النادي "دافيد حر بالبقاء أو الرحيل ساعة يشاء. يريد البقاء من أجل مساعدتنا لأنه يحب اللعب لسيتي، لكن العائلة هي أهم شيء في الحياة".

وواصل "لن أضغط عليه. إذ خسرنا النقاط لأنه ليس معنا، فليكن ذلك - العائلة كل شيء وتأتي في المقام الأول".

وتأثر سيتي بغياب سيلفا في مباراتيه ضد نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس، إذ عانى في الأولى للخروج فائزا 1-صفر، ثم توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند 18 مباراة بتعادله السلبي في الثانية يوم الأحد.

ويتصدر سيتي الترتيب بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، ويتجه بثبات نحو لقب الدوري الممتاز رغم أن الموسم لا يزال في منتصفه.