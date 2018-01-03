وقال زيدان في مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه ضد نومانسيا في مسابقة الكأس: "ما هو أكيد بأننا نملك امكانية التعاقد حتى 31 يناير وكل شيء يمكن أن يحصل".

لكن زيدان اعتبر بأنه في حال حصول حركة في سوق الانتقالات الشتوية، فإن ذلك لا يعني وجود أي ملاحظات على التشكيلة الحالية الفائزة بالدوري المحلي وبدوري أبطال أوروبا وكاس العالم للأندية، وقال في هذا الصدد "أنا راض عن المجموعة. بطبيعة الحال، قد يحصل أمر ما لكني بنيت هذا الفريق وبالتالي اتحمل مسؤولية خياراتي".

وكشف زيدان بأنه اجتمع الثلاثاء برئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنخل سانشيز.

وقال مدرب ريال مدريد: "لن أكشف ما دار بيننا. لقد تكلمنا عن كل شيء ويمكن أن نتكلم عن تعزيزات. اليوم، لا وجود لأي عملية انتقال، لكن كل شيء يمكن أن يحصل من الآن وحتى 31 يناير. من الممكن أن يأتي أحد، كل شيء وارد. لكن ما أتمناه بالفعل هو عدم مغادرة أي لاعب".

وبحسب الصحف الإسبانية، فإن ريال مدريد على وشك التعاقد مع الحارس الشاب والواعد في صفوف أتلتيك بلباو كيبا إريسابالاغا (23 عاما) مقابل دفع البند الجزائي في عقده وقيمته 20 مليون يورو.

وكان الحارس الباسكي خاض أول مباراة دولية له ضد كوستاريكا (5-صفر) في نوفمبر الماضي وبدأ مسيرته في الدوري الإسباني في صفوف فريقه عام 2016.

أما في خط الهجوم وفي ظل غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بداعي الإصابة، فإن الصحف أبرزت اسمي الألماني تيمو فيرنر (لايبزيغ) والأرجنتيني ماورو إيكاردي (إنترميلان)، لا سيما في ظل الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها بنزيمة في الآونة الاخيرة.