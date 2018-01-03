وقال الأمير زيد، في بيان، إن أكثر من 20 قتلوا واعتقل المئات في جميع أنحاء إيران خلال الأسبوع الأخير، كما حث السلطات على إجراء "تحقيقات مستفيضة ومستقلة وموضوعية في كل أعمال العنف التي وقعت".



وأضاف أن "من حق المحتجين أن يجدوا آذانا صاغية"، مؤكدا على ضرورة بذل السلطات جهدا "لضمان أن تتعامل قوات الأمن بطريقة متناسبة ووفق الضرورة وتتماشى بشكل كامل مع القانون الدولي".

وتشهد إيران منذ الخميس الماضي يوم خرج الآلاف في مدينة مشهد منددين بفساد النظام، مظاهرات ضد السلطة الحاكمة في مدن عدة، قتل فيها 21 شخصا على الأقل، برصاص الأمن الإيراني.

وتفيد أرقام نشرتها السلطات أن 450 شخصا أوقفوا في طهران منذ مساء السبت ومئات آخرين في المحافظات الأخرى، في محاولة لسحق الانتفاضة التي تتسع.

وتعد المظاهرات التي بدأت الأسبوع الماضي أخطر ما شهدته إيران من احتجاجات منذ انتفاضة عام 2009، التي نجمت عن إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.