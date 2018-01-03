ويعمل مقهى "بت كورنر" في مدينة الإسكندرية بنفس الطريقة التي يعمل بها أي مقهى آخر، مع اختلاف وحيد هو أن هذا المقهى يقدم خدماته من المأكولات والمشروبات للبشر والحيوانات على حد سواء.

ومؤسس المقهى هو محمد الكوك (31 عاما) خريج إدارة الأعمال في جامعة الإسكندرية.

وقرر الكوك فتح المقهى بعد أن أدرك حجم الصعوبات التي يواجهها عشاق الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة بشكل عام في العثور على مكان يمكنهم الجلوس فيه والاستمتاع ببعض الوقت بصحبة حيواناتهم.

ولا تسمح الكثير من الأماكن المخصصة للتجمع واللقاء وقضاء الأوقات الممتعة في مصر بدخول الحيوانات الأليفة إليها.

ويصف المقهى نفسه بأنه هو أول مكان في مصر يلبي بشكل استثنائي رغبات أصحاب الكلاب وعشاق الحيوانات الأليفة بشكل عام.

وتقول آية طارق، إحدى زبائن المقهى، إن المقهى يتيح لها الفرصة للخروج مع كلبها بدون الشعور بأنها غير مرغوب بها في المكان.

ويرغب الكوك الآن في التوسع، لكنه يريد رؤية ردود فعل الناس إزاء الفكرة أولا.