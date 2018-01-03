وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر الأربعاء: "نحترم شعب إيران وهو يحاول إبعاد حكومته الفاسدة. ستجدون دعما كبيرا من الولايات المتحدة في الوقت المناسب".

وسبق أن غرد ترامب، قبل يومين، قائلا "إن وقت التغيير في إيران قد حان"، وأضاف أن "إيران فشلت على كل الأصعدة على الرغم من الاتفاق السيئ الذي وقعته إدارة أوباما".

وقال، في تغريدته الاثنين الماضي، إن "الشعب الإيراني العظيم قمع لسنوات طويلة والشعب الإيراني جائع للطعام والحرية. ثورة إيران وحقوق الإنسان فيها تم تبديدها. آن أوان التغيير".

وأدت الاحتجاجات الشعبية المستمرة في أكثر من 40 مدينة إيرانية منذ الخميس، إلى مقتل 22 شخصا على الأقل، وإصابة واعتقال العشرات، في وقت لوح النظام باستخدام إجراءات قمعية ضد المتظاهرين.