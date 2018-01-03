وأشادت وسائل الإعلام البريطانية بدور باركر في مساعدة ضحايا الهجوم من المصابين خلال الهجوم، الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا واستهدف صالة أرينا خلال حفل موسيقي.

وأقر باركر، البالغ من العمر 33 عاما، بسرقة حقيبة بولين هيلى، بينما كانت مشغولة في البحث عن حفيدتها سوريل ليشكوفسكى (14 عاما) وسط الصخب الذي اجتاح الصالة الكبيرة.

واعترف باركر أمام المحكمة في مانشستر، بأنه سرق أيضا هاتفا محمولا يعود لفتاة في سن المراهقة، لم تسمها "سكاي نيوز"، بسبب عمرها.

وأعرب محامي باركر للمحكمة عن أسفه "للسلوك المروع" لموكله، وفق ما ذكرته صحيفة مانشستر الإخبارية المسائية.