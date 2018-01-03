وهاري هو حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وترتيبه الخامس على عرش البلاد. وسيتم الزواج في 19 مايو في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطني فقد شهد شهر أبريل عام 2011، عندما تزوج الأمير وليام، الشقيق الأكبر للأمير هاري، من كيت ميدلتون، زيادة في عدد السياح بواقع 350 ألفا، مقارنة مع عدد السياح في نفس الشهر من عام 2010.

وتكهنت شركة براند فاينانس للاستشارات أن تحدث زيادة مشابهة في مايو المقبل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن يجلب حفل الزفاف في المجمل نحو 500 مليون جنيه إسترليني (680 مليون دولار).

وقال المدير التنفيذي للشركة ديفيد هاي: "نعتقد أن السياحة والسفريات والفنادق ستحقق 200 مليون جنيه تقريبا"، معتبرا أن الحفل سيكون بمثابة إعلانات مجانية عن بريطانيا في أنحاء العالم، يصل حجمها إلى نحو 100 مليون إسترليني.