ونقلت شينخوا عن تقرير للسلطات في حي مينتوقوه أن المجمع سيضم ما يصل إلى 400 شركة بإنتاج سنوي يصل إلى 50 مليار يوان.

وأضافت أن مجموعة تشونغقوانغسون للتنمية مطورة المشروع ستبحث عن شراكة مع جامعات أجنبية وستبني معملا للذكاء الصناعي "على المستوى المحلي" في المنطقة.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين من مجموعة تشونغقوانغسوان للتنمية وممثلين من حي مينتوقوه للتعليق.

وتأتي خطة الصين لتطوير قطاع الذكاء الصناعي في ظل تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بشأن التطبيقات التنافسية للذكاء الصناعي في التكنولوجيا العسكرية.

وقال مجلس الدولة (الحكومة الصينية) إن الصين تسعى لتعزيز الصناعة المحلية في القطاع إلى أكثر من 150 مليار يوان بحلول عام 2020 وإلى 400 مليار يوان بحلول عام 2025.

ومحليا، كشفت الصين عن سلسلة خطط لدعم الكفاءات والاستثمارات والأبحاث في القطاع وحثت شركات القطاع العام والخاص والشركات العسكرية على التعاون بشأن تحقيق الأهداف الوطنية للذكاء الصناعي المذكورة في خارطة طريق التنمية المعلنة في عام 2017.

وقال تقرير شينخو، الأربعاء، إن مجمع أبحاث الذكاء الصناعي الجديد سيركز على جذب الشركات العاملة في مجال البيانات والكشف الحيوي والتعليم المتعمق والحوسبة السحابية.