وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن المواطن البولندي كان على وشك القفز من جناح الطائرة من خلال مخرج الطوارئ، بعدما مل الجلوس.

وقال شهود إنهم شاهدوا الرجل يحمل أمتعته معه ويحاول القفز من الجناح، قبل أن يوقفه أحد الموظفين.

واعتقلت الشرطة الرجل، وقالت إنه أصيب بالضجر بعد ساعة تقريبا من مغادرة مطار لندن ستانستد في يوم رأس السنة.

وبعد الوصول إلى مطار ملقا في إسبانيا، اضطر الركاب إلى البقاء جالسين في مقاعدهم لمدة 30 دقيقة دون أن يعرفوا سبب هذا التأخير.

وذكر فيرناندو ديل فال فيلالوبوس، الذي كان على متن الطائرة، "فجأة قرر هذا الرجل المغادرة وقال إنه لم يعد يقوى على الانتظار".

وتابع "نهض من مكانه واتجه صوب مخرج الطوارئ وقام بفتحه قائلا سأذهب عبر الجناح".