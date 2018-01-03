وذكرت المصادر أن تحرك المتمردين الحوثيين بهذا الاتجاه يأتي في ظل ازدياد تضييق الخناق عليهم، الأمر الذي دفعهم إلى تجنيد الشباب والأطفال للزج بهم في جبهات القتال ضد قوات الحكومة الشرعية.

ولا تزال القوات الشرعية تواصل تقدمها في مناطق الساحل الغربي بمساندة من التحالف العربي، حيث تمكنت في الآونة الأخيرة من طرد الحوثيين من مساحات واسعة.

وتعتبر جبهة الساحل اليمني أكثر الجبهات نشاطا، خصوصا في المناطق الواقعة شمالي مدينة الخوخة، بالإضافة إلى شرقها، حيث تسعى القوات الشرعية إلى قطع الطريق بين الساحل وتعز.