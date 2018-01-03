وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في رام الله أن حملة الاعتقالات طالت 22 فلسطينياً، على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت مدن الضفة مؤخرا بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على سلاح خلال حملة التفتيش التي نفذها في قريه كفر نعمة غربي مدينه رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أيضا مخيم العروب شمالي مدينة الخليل وداهمت منازل المواطنين ضمن مناورة عسكرية.

كما اقتحمت قوة أخرى بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، وصادرت 8 مركبات وألصقت منشورات تحذيرية للمواطنين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".