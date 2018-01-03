وتتوفر هذه الخاصية في هواتف آيفون التي تعتمد على نظام تشغيل "iOS11" وما تلاه من تحديثات.

ويمكن تفعيل الخاصية من خلال الضغط المستمر على علامة الكرة الأرضية الموجودة في لوحة المفاتيح العادية، لتظهر قائمة تمنحك خيار نقل لوحة أحرف أصغر حجما إلى يسار أو يمين الشاشة.

ويعتمد اختيار الشخص للجهة المفضلة على اليد التي يعتمد عليها في الكتابة، ففي حال كان المستخدم ممن يعتمدون بشكل أكبر على يدهم اليمنى، فيقوم بوضع لوحة المفاتيح على يمين الشاشة، والعكس.

ويمكن العودة إلى لوحة الأحرف الأصلية بنفس الطريقة (الضغط على علامة الكرة الأرضية).

كما يمكن للمستخدم اختيار لوحة الأحرف الأصغر حجما لتكون "دائمة"، من خلال "إعدادات" الهاتف.

ولا بد لتشغيل الخيار السابق من تفعيل "One Handed Keyboard" في خيار Keyboard الموجود في قائمة General في الإعدادات.