وجاء إحراق صور خامنئي بعدما اتهم الأخير المتظاهرين بأنهم "أعداء إيران" الذين يعمدون إلى إثارة الاضطرابات في البلاد.

وقال يوم الثلاثاء "في الأيام الأخيرة، استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة منها المال والسلاح والسياسة وأجهزة المخابرات لإثارة مشاكل للجمهورية" الإيرانية.

وأضاف أنه سيلقي كلمة بشأن الاحتجاجات التي تجتاح عددا من المدن الإيرانية، مكتفيا بالقول إن خطابه للجمهور بشأن ما يحدث في بلاده، سيكون "عندما يحين الأوان".

وقال تقرير مسرب عن اجتماع المرشد الإيراني مع القادة السياسيين ورؤساء قوات الأمن في البلاد مؤخرا، إن الانتفاضة أضرت بمختلف القطاعات في البلاد، وأنها تهدد أمن النظام ذاته.

وأظهر التقرير الذي يضم خلاصة اجتماعات تمت حتى 31 ديسمبر الماضي، أن الأوضاع يمكن أن تتدهور أكثر، وأن الأمور باتت معقدة للغاية، وتختلف بشكل كبير عن أي أحداث مماثلة وقعت في السابق.

وأشار التقرير الذي وصل إلى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وترجم من الفارسية إلى الإنجليزية، أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران أضرت بكل قطاع من قطاعات اقتصاد البلاد، وتهدد أمن النظام.