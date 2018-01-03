وقال مسؤول الخدمات الصحية الإيرلندية إن "عددا من المرضى" لقوا مصرعهم في الأسبوعين الأخيرين بعد إصابتهم بإنفلونزا من سلالة اتش 3 ان 2 التي بأحد أسوأ أنواع الإنفلونزا المتفشية في أستراليا العام الماضي.

وتم الإبلاغ عن حوالي 170 حالة إصابة إنفلونزا خلال موسم الشتاء في أستراليا، مع وقوع أكثر من 370 حالة وفاة.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت عن تسجيل عدد حالات للإنفلونزا أكثر من الضعف في الأسبوع الذي سبق أعياد الميلاد.

وأبلغ عن 1111 حالة في الأسبوع ما قبل 24 كانون الأول / ديسمبر 2017، مقابل 434 حالة في الأيام السبعة السابقة.

ودعت هيئة الصحة العامة في إنجلترا وإيرلندا المواطنين على الحصول على المطاعيم ممن هم عرضة للإصابة بما في ذلك كبار السن والنساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من مرض مزمن.

يذكر أن الملاكم العالمي كونور ماكغريغور ألغى حضور حفل له عشية رأس السنة بسبب إصابته بالانفلونزا الأسترالية.

وقال النجم الرياضي الايرلندي في رسالة على إنستغرام إنه بقي يرتعش في السرير لمدة يومين وأن بعض أفراد أسرته أدخلوا إلى المستشفى بسبب الفيروس.