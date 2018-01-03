وجاء انخفاض الدولار في استمرار لأداء العملة الأميركية السيء في عام 2017، والذي سجل خلاله أسوأ أداء سنوي في 14 عاما.

وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند91.751 وانخفض في أحدث قراءة 0.3 بالمئة إلى 91.887. وانخفض المؤشر بأكثر من 9.8 بالمئة في عام 2017، الذي كان الأسوأ له منذ 2003.

وارتفع اليورو في بداية العام الجديد ليقفز إلى أعلى مستوى في نحو أربعة أشهر عند 1.2082 دولار وسجل في أحدث قراءة ارتفاعا نسبته 0.3 بالمئة عند 1.2049 دولار.

ومقابل العملة اليابانية، هبط الدولار 0.4 بالمئة إلى 112.32 ين.