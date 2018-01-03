وأورد البيان أن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 2 كيلومتر جنوبي غرب منطقة "واد جر" بولاية البليدة القريبة من العاصمة.

وشعر سكان العاصمة وضواحيها غرار البليدة وتيبازة وبومرداس والمدية بهزة أرضية قوية نوعا ما.

وقامت مصالح الحماية المدنية في المناطق التي مسها الزلزال بعمليات الاستطلاع دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية كمرحلة أولية.

وشرعت وحدات التدخل التابعة لقوات الدفاع المدني الجزائري في حملة ميدانية لاستطلاع الأضرار المحتملة وإسعاف الحالات المرضية المتأثرة من الهزة.