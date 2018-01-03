ونجح أتلانتا، الذي حقق نجاحه الكبير الوحيد سابقا عندما أحرز لقب الكأس في 1963، في الوصول أيضا إلى دور 32 بالدوري الأوروبي ويحتل المركز التاسع بالدوري الإيطالي.

وأجرى نابولي تغييرات في التشكيلة الأساسية وجلس دريس ميرتنز ولورينتسو إنسيني على مقاعد البدلاء ولم يظهر الفريق بمستواه المعروف.

وتقدم أتلانتا بهدف بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني عن طريق تيموتي كاستاني الذي سدد الكرة من مدى قريب.

وأضاف غوميز الهدف الثاني بشكل رائع في الدقيقة 81 بعدما توغل من ناحية اليسار وسدد كرة لا تصد داخل المرمى.

وقلص ميرتنز، الذي شارك في الشوط الثاني، الفارق بعد ثلاث دقائق لكن أتلانتا، الذي تفوق على نابولي ذهابا وإيابا في الدوري الموسم الماضي، حافظ على تفوقه.

وسيلعب أتلانتا في قبل النهائي مع يوفنتوس حامل اللقب أو تورينو.