وقع الحادث على طريق باناميريكانا نورت السريع قرب منطقة باسامايو.

وقال الكولونيل دينو إسكوديرو رئيس قسم الرقابة على الطرق السريعة في ليما لإذاعة (أر.بي.بي) المحلية "إنها منطقة منحنيات خطيرة". وأضاف أن عدد الضحايا قد يرتفع لأن الحافلة كانت تقل 40 راكبا.

وحوادث الطرق شائعة في بيرو بسبب الطرق السريعة غير الآمنة. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.