أبو ظبي - سكاي نيوز عربية واصل الذهب مكاسبه في بداية قوية لعام 2018 ليلامس المستويات المرتفعة التي كان قد بلغها في سبتمبر أيلول الماضي بفعل تراجع الدولار بينما قفز البلاديوم إلى مستويات قياسية بفعل المخاوف من نقص المعروض بعد أن ارتفع 57 بالمئة في عام 2017.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.24 بالمئة إلى 1318.61دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 2310 بتوقيت غرينتش، وزاد في تسوية العقود الأميركية الآجلة للتسليم في فبراير شباط 6.80 دولار، أو ما يعادل 0.52 بالمئة، إلى 1316.10 دولار للأوقية.
وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بفعل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وقفز البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1090.72 دولار للأوقية بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة 1094.10 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.26 بالمئة إلى 17.18 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 1.59بالمئة إلى 940.50 دولار.