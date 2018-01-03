وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.24 بالمئة إلى 1318.61دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 2310 بتوقيت غرينتش، وزاد في تسوية العقود الأميركية الآجلة للتسليم في فبراير شباط 6.80 دولار، أو ما يعادل 0.52 بالمئة، إلى 1316.10 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر بفعل توقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وقفز البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1090.72 دولار للأوقية بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة 1094.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.26 بالمئة إلى 17.18 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 1.59بالمئة إلى 940.50 دولار.