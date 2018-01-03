ولم يخض الفرنسي الدولي (20 عاما)، الذي انضم في صيف 2017 إلى النادي الكاتالوني قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 147 مليون يورو (باحتساب الحوافز والمكافآت)، أي مباراة منذ إصابته بتمزق حاد في العضلة الخلفية في 16 سبتمبر الماضي، خضع على أثره لعملية جراحية.

وقال النادي في بيان "بعد مسار تعاف طويل من إصابة في فخذه الأيسر، بات ديمبيلي جاهزا وبتصرف المدرب إرنستو فالفيردي".

وخاض الدولي الفرنسي ثلاث مباريات فقط مع برشلونة منذ انضمامه إلى صفوفه، قبل أن يتعرض للإصابة القوية.

ويواجه برشلونة حامل لقب الكأس، سلتا فيغو الذي يدربه خوان كارلوس أونسوي حارس مرمى برشلونة ومساعد المدرب سابقا في صفوف الفريق الكاتالوني، وذلك في الدور ثمن النهائي الخميس.