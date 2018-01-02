وأضافت المصادر أن الانفجار ضرب "معملا لصناعة المتفجرات في منطقة العند بمديرية سحار بمحافظة صعدة معقل المتمردين" الحوثيين الذين يحتلون مناطق عدة في البلاد.

وأكدت أنه تم "نقل عدد من القتلى والجرحى إلى مستشفيات مدينة صعدة فيما قام المتمردون بتطويق المكان عقب الانفجار، وسط تكتم شديد على أسباب الانفجار والأضرار البشرية والمادية الناتجة عنه".

وتنتشر معامل صناعة المتفجرات في مناطق عدة بمحافظة صعدة، يشرف عليها خبراء من ميليشيات حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني.