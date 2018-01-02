أبو ظبي - سكاي نيوز عربية لقي باكستاني حتفه، مساء الثلاثاء، إثر سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها المليشيات الحوثية الإيرانية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحُرّث السعودية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم، يحيى بن عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت، مساء الثلاثاء، بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها المليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحُرّث، نتج عنها وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية.
وأضاف أن الشظايا تسببت كذلك في تضرر ثلاثة منازل ومركبة. وباشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.