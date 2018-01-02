وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم، يحيى بن عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت، ‏مساء ‏الثلاثاء، بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها المليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ‏الحُرّث، نتج عنها ‏وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية.

وأضاف أن الشظايا تسببت كذلك في تضرر ‏ثلاثة منازل ومركبة. وباشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.