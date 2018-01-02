ومثل فلاناغان (25 عاما) أمام محكمة في ليفربول للرد على اتهام بالاعتداء على صديقته ريتشل وول في ساعة مبكرة يوم 22 ديسمبر الماضي.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المحكمة حددت يوم 17 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم وأشارت إلى أن فلاناغان يواجه عقوبة أداء خدمة اجتماعية.

ونقل عن القاضي قوله "هذه ليست مجرد واقعة عنف أسري بسيطة حيث يرتبط الطرفان بعلاقة من المفترض أنها عاطفية وتعرضت السيدة الشابة لعنف شديد".

واستجوبت الشرطة مدافع ليفربول عقب إلقاء القبض عليه الشهر الماضي وأطلق سراحه بكفالة.

وخاض فلاناغان المولود في ليفربول 51 مباراة مع الفريق الأول لكنه عانى ليشارك في المواسم الأخيرة ولعب مباراة واحدة هذا الموسم في الهزيمة أمام ليستر سيتي في كأس الرابطة في سبتمبر الماضي.