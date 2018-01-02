وصرّح مدير فرق اطفاء نيويورك، دانيال نيغرو، في مؤتمر صحفي، "لدى وصولها، وجدت فرقنا نفسها أمام حريق قوي. أنقذ رجال الإطفاء العديد من الأشخاص في المكان".

وأضاف أن حياة الجرحى "ليست بخطر وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى، وسيخرجون منها لحسن الحظ".

وبعد أربع دقائق من الإنذار قرابة الساعة 05,30 (10,30 ت غ)، هرع نحو 200 رجل إطفاء وثلاثين شاحنة إلى المبنى القريب من حديقة حيوانات برونكس الشهيرة، لمكافحة ألسنة اللهب التي كانت تلتهم المبنى المشاد بحجارة القرميد، على غرار مئات من مباني نيويورك.

وبعد خمس ساعات، كان رجال الإطفال لا يزالون يحاولون السيطرة على النيران.

وروى أحد سكان المبنى لقناة "أن.بي.سي.نيوز" كيف هرب مع أولاده الثلاثة، عراة الصدر ومن دون أحذية في طقس الفجر البارد في وقت بلغت الحرارة عشر درجات مئوية تحت الصفر.

ومساء الخميس، تسبب صبي عمره ثلاث سنوات كان يلهو بفرن منزلي بأسوأ حريق شهدته نيويورك منذ 25 عاما، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا، بينهم أربعة أطفال.