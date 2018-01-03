وجرى التقاط الفيديو بواسطة كاميرا مثبتة داخل شاحنة، كانت تنتظر مرور القطار في بلدة بوياركا في منطقة كييف أوبلاست بأوكرانيا.

وتظهر اللقطات سيارة مرسيدس سوداء عالقة على المعبر، بعدما تجاهلت الضوء الأحمر وعلقت بين حاجزين، في وقت كان القطار قادما بسرعة جنونية.

وكان السائق يبحث عن مخرج بعدما حوصر وسط الحواجز من أمامه وخلفه.

ولحسن حظه، لمحه أحد موظفي السكك الحديدية فتدخل بسرعة حيث ركض إلى جهة الحاجز ورفعه، لتتمكن بعد ذلك السيارة من اجتياز المعبر.

ونجا السائق من حادث مروع، حيث بعد هنيهة من عبوره المعبر، مرّ القطار بسرعة فائقة.

وتحقق الشرطة في الحادث، حيث من المنتظر أن توجه لصاحب السيارة تهمة تعريض حياته وحياة المسافرين على متن القطار، للخطر.