وذكر البيان أن الواقعة حدثت الاثنين في أتشين، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول طبيعة الاشتباك القتالي أو الجهة التي اشتبك الجيش الأميركي معها.



وكان البنتاغون أعلن، قبل شهرين، نشر زهاء 3 آلاف جندي أميركي إضافي في أفغانستان، طبقا لاستراتيجية الرئيس دونالد ترامب الجديدة لهذا البلد الذي مزقته الحرب.

وتقدر وزارة الدفاع الأميركية، عدد قواتها في أفغانستان بأحد عشر ألفًا.

يذكر أن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها تقاتل تمرد حركة طالبان، بالإضافة إلى فصيل تابع لتنظيم داعش في أفغانستان، بينما ما تزال تعاني البلاد من الاضطرابات بعد 16 عاما من غزو قادته الولايات المتحدة.