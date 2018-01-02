وبدت فرص عمان أخطر خلال شوط الأول وسدد محسن جوهر كرة بجوار القائم في الدقيقة 15 قبل أن يأتي الهدف من نيران صديقة في الدقيقة 29.

وصمد حارس عمان فايز الرشيدي أمام محاولات لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة ليضيع أمل البحرين، التي أطاحت بقطرحاملة اللقب، في المنافسة على أول لقب بتاريخها بالمسابقة.

وقال أحمد مبارك (كانو) مهاجم عمان "قدمنا مباراة كبيرة لذا أشكر زملائي على هذا المشوار المميز في البطولة ونتمنى أن نكللجهودنا بالتتويج باللقب".

وكانت فرحة مبارك مضاعفة، فبجانب التأهل نال جائزة أفضل لاعب في المباراة واحتفى بميلاد طفله الجديد.

وأضاف "كنت متوترا بالأمس لكن اليوم الفرحة تساوي فرحتين وأهديالفوز لزوجتي وللمولود الذي لم أطلق عليه اسما حتى الآن".

وتقام المباراة النهائية في الخامس من يناير.