وقالت وكالة الأنباء السعودية إن لملك سلمان قدم تعازيه خلال استقباله لذوي الشيخ الجيراني بمكتبه في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية، الرياض، اليوم الثلاثاء.

وقد عبر ذوو قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف عن "شكرهم لخادم الحرمين الشريفين.. على عزائه ومواساته لهم في فقيدهم"، حسب ما أضافت الوكالة.

وكان المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية أعلن، في 25 ديسمبر الفائت، مقتل الجيراني، الذي اختطف من أمام منزله في القطيف بالمنطقة الشرقية قبل أشهر عدة على أيد مطلوبين أمنيا.