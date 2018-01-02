وخفض السودان قيمة العملة المحلية في سعر الصرف الرسمي إلى 18 جنيها مقابل الدولار من 6.7 جنيه اعتبارا من الأول من يناير بعدما حثه صندوق النقد الدولي في ديسمبر على تحرير سعر الصرف لدعم الاستثمار الأجنبي.

وقال تاجر عملة فى السوق السوداء لرويترز "سعر الدولار قفز اليوم إلى 28.7 جنيه أمام الدولار، نتوقع مزيدا من الارتفاع لسعر الدولار".

وقال وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن "انخفاض سعر صرف الجنيه والتذبذب في سعره هو المشكلة الحقيقية التي تواجه اقتصادنا الآن ونسعى لمعالجتها".

وفي نوفمبر، سجل الجنيه هبوطا حادا بعدما رفعت الولايات المتحدة عقوبات تجارية كانت تفرضها على السودان منذ عشرين عاما، وهو ما شجع التجار على توسعة أنشطتهم وزاد الطلب على العملة الأجنبية الشحيحة بالفعل.

ورفعت واشنطن العقوبات وحظرا تجاريا في أكتوبر، قائلة إن السودان أحرز تقدما في التعاون في مكافحة الإرهاب وحل صراعات داخلية.

وقال محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر "نسعى لزيادة المعروض من العملات الأجنبية وتقليل الطلب عليها".

وعانى السودان الذي يعتمد على الواردات من العقوبات ومن انفصال الجنوب في 2011، حينما فقد ثلاثة أرباح إنتاجه النفطي، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.