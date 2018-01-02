وانتقد المدرب البالغ من العمر 68 عاما، بشدة وغضب حكم المباراة مايك دين، لاحتسابه ركلة جزاء لصالح وست بروميتش إثر لمسة يد على مدافع أرسنال كالوم تشامبرز، مما أتاح للفريق المضيف معادلة النتيجة في الدقيقة 89 (1-1).

وأشار الاتحاد الإنجليزي إلى أن التهمة الموجهة لفينغر تتعلق بما بدر عنه تجاه الحكام في غرف تبديل الملابس التابعة لهم بعد نهاية المباراة السبت، موضحا أن لديه حتى السادسة مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش، للرد على التهمة.

ويواجه فينغر عقوبة الإيقاف لعدد من المباريات، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان فينغر قد قال بعد المباراة: "لم تكن ركلة جزاء على الإطلاق، فاللاعب لم يلمس الكرة عمدا. لم يقم (تشامبرز) برفع يده. أين تريد من اللاعب أن يضع يده؟ فلا وجود لجيوب في سراويل اللاعبين!".

وتابع: "الحكم لم ير الحادثة، هذا رأيي، سيقول لكم بأنه رءاها ويمكن أن تسألوه"، مضيفا: "لا أريد إضاعة وقتي معهم، يتعين علينا أن نتقبل القرار، التعامل معه وهضمه والانتقال إلى المباراة المقبلة".

وكرر فينغر انتقاده للتحكيم، الثلاثاء، عشية مباراة القمة في المرحلة 22 بين أرسنال وتشلسي.

وقال: "الأمر مخيب جدا. ما هو محبط أيضا أن الأمر ذاته حصل معنا في ستوك، واتفورد، مانشستر سيتي والآن ضد وست بروميتش. إنها مصادفة مقلقة حقا".

وكان فينغر قد أوقف في يناير الماضي لأربع مباريات بسبب سوء سلوكه تجاه الحكم الرابع أنطوني تايلور في المباراة ضد بيرنلي في الدوري المحلي.