وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر: "العقوبات والضغوط الأخرى بدأ يكون لها تأثير قوي على كوريا الشمالية. الجنود يفرون على نحو خطير إلى كوريا الجنوبية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع: "رجل الصواريخ يريد الآن إجراء محادثات مع كوريا الجنوبية لأول مرة. ربما تكون هذه أنباء طيبة وربما لا.. سنرى".

وكانت كوريا الجنوبية قد عرضت، الثلاثاء، على جارتها الشمالية، إجراء مفاوضات في التاسع من يناير، بعد أن ألمح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى إمكانية مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ينظمها الجنوب.