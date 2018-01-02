وتظهر لقطات الفيديو المجند مرفوقا بمدربه، حيث كان يتدرب على إطلاق قنبلة في معسكر بشيان بمقاطعة شنشي، إلا أن "المحظور" وقع وسقطت القنبلة بين قدميه.

ويظهر الفيديو تصاعد دخان بالقرب من يديه، قبل أن يسقط أرضا، فكانت ردة فعل مدربه سريعة، حيث سحبه إلى حفرة. وبعد وقت قصير جدا انفجرت القنبلة مخلفة غبارا كثيفا.

وفي نهاية الفيديو، ظهر الجندي ومدربه يخرجان من الخندق دون إصابات. وهذه ليست المرة الأولى التي ينقذ فيها مدرب جنديا بعد تفجير قنبلة يدوية.

وفي عام 2015، تم تصوير جندي صيني يحاول رمي قنبلة يدوية خلال تدريبات في مقاطعة قوانغدونغ، فحدث له نفس ما حدث مع المجند في معسكر شيان.